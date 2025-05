CONCERT PONY PRACHT – Soueich, 21 mai 2025 19:30, Soueich.

Haute-Garonne

CONCERT PONY PRACHT SOUEICHKFÉ Soueich Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-21 19:30:00

fin : 2025-05-21

Date(s) :

2025-05-21

Chant et musique électronique une artiste multi-média venue de Leipzig, aux textes fascinants, explorant l’intelligence artificielle comme un partenaire créatif.

Son instrument le Ponyphone. 5 .

SOUEICHKFÉ

Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie soueichkfe@gmail.com

English :

Singing and electronic music, a multi-media artist from Leipzig with fascinating lyrics, exploring artificial intelligence as a creative partner.

German :

Gesang und elektronische Musik einer Multi-Media-Künstlerin aus Leipzig mit faszinierenden Texten, die künstliche Intelligenz als kreativen Partner erforscht.

Italiano :

Canto e musica elettronica, un artista multimediale di Lipsia con testi affascinanti, che esplora l’intelligenza artificiale come partner creativo.

Espanol :

Canto y música electrónica, artista multimedia de Leipzig con letras fascinantes, que explora la inteligencia artificial como compañera creativa.

L’événement CONCERT PONY PRACHT Soueich a été mis à jour le 2025-05-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE