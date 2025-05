Concert pool party poesis sonore – Place Saint Jacques Metz, 1 juin 2025 15:00, Metz.

Moselle

Concert pool party poesis sonore Place Saint Jacques Metz

Dimanche 2025-06-01 15:00:00

2025-06-01 19:00:00

2025-06-01

C’est reparti pour la première pool party de l’année !Maillot Check !.Lunettes Check !.Envie de danser les pieds dans l’eau ? Oh que oui !On vous donne rendez-vous en plein cœur de Metz, pour une après-midi bien chill qui finira en feu d’artifice disco !Line-up Noir Velvet Meloziaa (Poesis Sonore) Pim (Poesis Sonore) Zak SoloTout public

Place Saint Jacques Novotel

Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

It’s time for the first pool party of the year! Want to dance with your feet in the water? We’re looking forward to seeing you in the heart of Metz, for an afternoon of chill and disco fireworks! Line-up: Noir Velvet Meloziaa (Poesis Sonore) Pim (Poesis Sonore) Zak Solo

German :

Auf geht’s zur ersten Poolparty des Jahres!Badeanzug: Check!Brille: Check!Lust, mit den Füßen im Wasser zu tanzen? Wir treffen uns im Herzen von Metz zu einem chilligen Nachmittag, der mit einem Disco-Feuerwerk enden wird!Line-up: Noir Velvet Meloziaa (Poesis Sonore) Pim (Poesis Sonore) Zak Solo

Italiano :

È il momento della prima festa in piscina dell’anno! Volete ballare con i piedi nell’acqua? Vi aspettiamo nel cuore di Metz per un pomeriggio rilassante di fuochi d’artificio in discoteca! Line-up: Noir Velvet Meloziaa (Poesis Sonore) Pim (Poesis Sonore) Zak Solo

Espanol :

¡Ha llegado la hora de la primera fiesta en la piscina del año! ¿Quieres bailar con los pies en el agua? Te esperamos en el corazón de Metz para disfrutar de una relajada tarde de fuegos artificiales discotequeros: Noir Velvet Meloziaa (Poesis Sonore) Pim (Poesis Sonore) Zak Solo

