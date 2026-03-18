Concert Pop Quai Cyrano Bergerac

Concert Pop

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

À l’occasion du Printemps, venez célébrer le renouveau de la saison autour d’une soirée conviviale, gourmande et musicale avec Twinkle acoustique pop.

Découvrez les nouvelles références 2026 de la Maison des Vins de Bergerac et Duras, accompagnées de nos planches à partager.

Dress code touche florale ou pastel

Début du concert à 19h30

Gratuit & sans réservation .

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11

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English : Concert Pop

L’événement Concert Pop Bergerac a été mis à jour le 2026-03-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides