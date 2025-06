CONCERT POP ET GOSPEL – Montpellier 28 juin 2025 07:00

Hérault

CONCERT POP ET GOSPEL Square Jean Monnet Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Si vous avez raté le 14 juin, ne manquez pas le rendez-vous choral de la Maison pour tous Voltaire

Découvrez un répertoire gospel riche et généreux.

Laissez-vous emporter par la pop des années 1970 à 2000 avec R.E.M., Telephone, Blondie, …

Si vous avez raté le 14 juin, ne manquez pas le rendez-vous choral de la Maison pour tous Voltaire

Découvrez un répertoire gospel riche et généreux.

Laissez-vous emporter par la pop des années 1970 à 2000 avec R.E.M., Telephone, Blondie, …

Direction de chœur L. Ayrunts

Direction artistique et piano L. Licini

Guitare Luc David

Horaires 15h 16h

Lieu Maison pour tous Voltaire, 3 Square Jean Monnet, Montpellier

Accessibilités :

Ligne 3 Voltaire

Ligne 8 & 11 Place Carnot

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Sans réservation. .

Square Jean Monnet

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

If you missed the June 14 event, don’t miss the choral rendezvous at the Maison pour tous Voltaire

Discover a rich and generous gospel repertoire.

Let yourself be swept away by pop from the 1970s to the 2000s with R.E.M., Telephone, Blondie, ?

German :

Wenn Sie den 14. Juni verpasst haben, sollten Sie sich das Chortreffen im Maison pour tous Voltaire nicht entgehen lassen

Entdecken Sie ein reichhaltiges und großzügiges Gospelrepertoire.

Lassen Sie sich mitreißen vom Pop der 1970er bis 2000er Jahre mit R.E.M., Telephone, Blondie, ?

Italiano :

Se vi siete persi l’evento corale alla Maison pour tous Voltaire il 14 giugno, non perdetelo!

Scoprite un repertorio gospel ricco e generoso.

Lasciatevi trasportare dalla musica pop dagli anni ’70 agli anni 2000 con R.E.M., Telephone, Blondie, ?

Espanol :

Si se perdió el encuentro coral en la Maison pour tous Voltaire el 14 de junio, ¡no falte!

Descubra un repertorio gospel rico y generoso.

Déjese llevar por la música pop de los años 70 a 2000 con R.E.M., Telephone, Blondie, ?

L’événement CONCERT POP ET GOSPEL Montpellier a été mis à jour le 2025-06-10 par 34 OT MONTPELLIER