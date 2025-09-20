Concert pop folk avec le groupe Travel Diaries Archives départementales Du Tarn Albi

Entrée libre et gratuite. Sur le parvis des Archives de nombreuses animations avec restauration possible (foodtruck). Renseignements : 05.63.36.21.00. En savoir plus : https://archives.tarn.fr/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-2025

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:20:00

Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:20:00

Concert live de Travel Diaries : groupe albigeois évoluant dans un univers acoustique, aux influences pop folk.

Archives départementales Du Tarn Siège social : Archives départementales du Tarn 1 avenue de la Verrerie, 81000 Albi, France Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 36 21 00 http://archives.tarn.fr https://www.facebook.com/archives.tarn/

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?si=ta07jAy722IHVqnK&v=0nLT8wFCo-k&feature=youtu.be »}] En voiture depuis le centre-ville direction Cordes, Villefranche-de-Rouergue, avenue Dembourg. Un parking de 42 places est situé à proximité du bâtiment. Pour les personnes en situation de handicape, deux places de stationnement se situent à l’arrière du bâtiment, sur le parking réservé au personnel. En bus ligne A, B et C, arrêt collège Jean-Jaurès. En train : ligne Toulouse-Rodez, arrêt gare Albi-Madeleine.

© Travel Diaries