Concert Pop Folk Celte Le Cocooning Clohars-Carnoët
vendredi 25 septembre 2026 · Le Cocooning · Clohars-Carnoët
Informations pratiques
Clohars-Carnoët
Concert Pop Folk Celte
Le Cocooning 6 Avenue Rosa Parks Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:00:00
fin : 2026-09-25 21:00:00
Date(s) :
2026-09-25
Aziliz vous a concocté un concert Pop-Folk, en solo, accompagnée de sa guitare, mélangeant ses compositions et quelques reprises qui font partie de ses influences musicales pop Folk Celte. .
Le Cocooning 6 Avenue Rosa Parks Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 10 24 01 37
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English :
L’événement Concert Pop Folk Celte Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-09-08 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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