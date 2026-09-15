Concert Pop Folk Celte Le Cocooning Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Clohars-Carnoët

Concert Pop Folk Celte

Le Cocooning 6 Avenue Rosa Parks Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 19:00:00

fin : 2026-09-25 21:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Aziliz vous a concocté un concert Pop-Folk, en solo, accompagnée de sa guitare, mélangeant ses compositions et quelques reprises qui font partie de ses influences musicales pop Folk Celte. .

Le Cocooning 6 Avenue Rosa Parks Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 10 24 01 37

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English :

L’événement Concert Pop Folk Celte Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-09-08 par OT QUIMPERLE LES RIAS