Concert pop-folk de Abisko Café Associatif de la Poste Amfreville vendredi 10 octobre 2025.

Café Associatif de la Poste 3 rue Morice Amfreville Calvados

Début : 2025-10-10 20:00:00
fin : 2025-10-10 22:00:00

2025-10-10

Profitez de ce concert d’Abisko où des notes de pop-folks résonneront !
Café Associatif de la Poste 3 rue Morice Amfreville 14860 Calvados Normandie   cafe.asso.poste@gmail.com

English : Concert pop-folk de Abisko

Enjoy this Abisko concert, where pop-folk notes will be ringing out!

German : Concert pop-folk de Abisko

Genießen Sie dieses Konzert von Abisko, bei dem Pop-Folk-Noten erklingen werden!

Italiano :

Godetevi questo concerto di Abisko, dove risuoneranno le note del pop-folk!

Espanol :

¡Disfruta de este concierto de Abisko, donde sonarán las notas del pop-folk!

