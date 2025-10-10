Concert pop-folk de Abisko Café Associatif de la Poste Amfreville
Concert pop-folk de Abisko Café Associatif de la Poste Amfreville vendredi 10 octobre 2025.
Concert pop-folk de Abisko
Café Associatif de la Poste 3 rue Morice Amfreville Calvados
Tarif : – –
Début : 2025-10-10 20:00:00
fin : 2025-10-10 22:00:00
Début : 2025-10-10 20:00:00
fin : 2025-10-10 22:00:00
Date(s) :
2025-10-10
Profitez de ce concert d’Abisko où des notes de pop-folks résonneront !
Café Associatif de la Poste 3 rue Morice Amfreville 14860 Calvados Normandie cafe.asso.poste@gmail.com
English : Concert pop-folk de Abisko
Enjoy this Abisko concert, where pop-folk notes will be ringing out!
German : Concert pop-folk de Abisko
Genießen Sie dieses Konzert von Abisko, bei dem Pop-Folk-Noten erklingen werden!
Italiano :
Godetevi questo concerto di Abisko, dove risuoneranno le note del pop-folk!
Espanol :
¡Disfruta de este concierto de Abisko, donde sonarán las notas del pop-folk!
