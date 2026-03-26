Concert Pop folk de Sacha Paol Le Champ Commun Augan

Concert Pop folk de Sacha Paol

Le Champ Commun 1 Le CLos Bily Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 21:00:00

fin : 2026-04-04 22:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Sacha Paol, jeune artiste breton indépendant, auteur-compositeur-interprète et guitariste-chanteur, se produit sur des scènes en France et à l’étranger avec sa loop pedal, sa signature. Sa pop-folk mêle émotions brutes, mélodies rêveuses et énergie captivantes. .

Le Champ Commun 1 Le CLos Bily Augan 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 48 51

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English :

L’événement Concert Pop folk de Sacha Paol Augan a été mis à jour le 2026-03-26 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande