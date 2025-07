Concert Pop & Groove The Bag Lady Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Agen

Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Le plancher des vaches Bistrot Pub Agen Lot-et-Garonne

Veille de Fête Nationale, on vous a concocté une soirée qui va faire danser les corps et vibrer les cœurs ! Un cocktail de groove, de voix et d’énergie pour faire monter la température du dancefloor. Préparez-vous à bouger jusqu’au bout de la nuit !

Réservez votre table au 05 53 95 90 15.

Soirée Pop & Groove avec The Bag Lady !

Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Le plancher des vaches Bistrot Pub Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15 2cdirection@gmail.com

Concert Pop & Groove The Bag Lady

Concert Pop & Groove The Bag Lady

Italiano :

Alla vigilia della Fête Nationale, abbiamo organizzato una serata che farà ballare il vostro corpo e battere il vostro cuore! Un cocktail di groove, voce ed energia per alzare la temperatura della pista da ballo. Preparatevi a ballare tutta la notte!

Prenotate il vostro tavolo al numero 05 53 95 90 15.

Concert Pop & Groove The Bag Lady

