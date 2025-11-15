Concert Pop Invaders ZAC du Mont de Magny Gisors
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure
Début : 2025-11-15 20:30:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Pop
Le nom du groupe est un clin d’œil à Space invaders, jeu vidéo emblématique des années 80. Le groupe reprend des titres pop de cette époque marquée par l’utilisation massive de boites à rythme et de synthétiseurs. .
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com
