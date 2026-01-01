 CONCERT POP ROCK 70’S TRIBUTE TO JANIS JOPLIN  Bérat

CONCERT POP ROCK 70’S TRIBUTE TO JANIS JOPLIN

SALLE DES FETES Bérat Haute-Garonne

Début : 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-01-30 23:00:00

La chorale ChoeurQuiBat, dirigée par Xavier Pacqueteau, interprétera des grands classiques Pop Rock 70’s (Pink Floyd, Beatles, Bowie…)

Concert Pop Rock 70’s Tribute to Janis Joplin – Vendredi 30 janvier à 20h30 – Salle des fêtes de Bérat

L’association ChoeurQuiBat vous invite à un concert Pop Rock aux accents des années 70.

Le groupe Kozmic Soul Shakers rendra hommage à Janis Joplin avec le spectacle Tribute to Janis Joplin et la voix incandescente de Tessa.

Après-concert convivial chacun peut apporter une boisson ou une pâtisserie.

Tarifs : 10 € sur place 8 € en prévente — gratuit pour les moins de 12 ans

Prévente du 12 au 28 jan. https://www.helloasso.com/associations/choeurquibat/evenements/concert-tribute-janis-joplin-pop-70

Infos choeurquibat@gmail.com 10 .

SALLE DES FETES Bérat 31370 Haute-Garonne Occitanie choeurquibat@gmail.com

English :

The ChoeurQuiBat choir, directed by Xavier Pacqueteau, will perform 70s pop-rock classics (Pink Floyd, Beatles, Bowie, etc.)

