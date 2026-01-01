CONCERT POP ROCK 70’S TRIBUTE TO JANIS JOPLIN Bérat
SALLE DES FETES Bérat Haute-Garonne
Tarif : 10 EUR
Début : 2026-01-30 20:30:00
fin : 2026-01-30 23:00:00
La chorale ChoeurQuiBat, dirigée par Xavier Pacqueteau, interprétera des grands classiques Pop Rock 70’s (Pink Floyd, Beatles, Bowie…)
L’association ChoeurQuiBat vous invite à un concert Pop Rock aux accents des années 70.
Le groupe Kozmic Soul Shakers rendra hommage à Janis Joplin avec le spectacle Tribute to Janis Joplin et la voix incandescente de Tessa.
Après-concert convivial chacun peut apporter une boisson ou une pâtisserie.
Tarifs : 10 € sur place 8 € en prévente — gratuit pour les moins de 12 ans
Prévente du 12 au 28 jan. https://www.helloasso.com/associations/choeurquibat/evenements/concert-tribute-janis-joplin-pop-70
SALLE DES FETES Bérat 31370 Haute-Garonne Occitanie choeurquibat@gmail.com
English :
The ChoeurQuiBat choir, directed by Xavier Pacqueteau, will perform 70s pop-rock classics (Pink Floyd, Beatles, Bowie, etc.)
