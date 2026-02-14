Concert Pop Rock au Meeple, Meeple, Maurepas

Concert Pop Rock au Meeple Samedi 21 février, 20h30 Meeple Yvelines

Entrée libre et gratuite

CONCERT POP ROCK AU MEEPLE

Le Meeple accueille une soirée pop rock énergique et mélodique avec deux groupes à découvrir en live :

Doctor Jack

✨ aRMaelle

Deux univers, une même envie : faire vibrer la scène avec des riffs efficaces et une vraie énergie live.

Samedi 21 Février

⏰ 20h30

Le Meeple – Rond Point Laurent Schwartz, 78310 Maurepas

Que tu sois amateur de pop rock, curieux de nouvelles découvertes ou simplement en quête d’une bonne soirée musicale, ce concert est fait pour toi

Viens soutenir la scène live locale et passer une excellente soirée !

