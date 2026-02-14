Concert Pop Rock au Meeple, Meeple, Maurepas
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-21T20:30:00+01:00 – 2026-02-21T23:59:00+01:00
Fin : 2026-02-21T20:30:00+01:00 – 2026-02-21T23:59:00+01:00
CONCERT POP ROCK AU MEEPLE
Le Meeple accueille une soirée pop rock énergique et mélodique avec deux groupes à découvrir en live :
Doctor Jack
✨ aRMaelle
Deux univers, une même envie : faire vibrer la scène avec des riffs efficaces et une vraie énergie live.
Samedi 21 Février
⏰ 20h30
Le Meeple – Rond Point Laurent Schwartz, 78310 Maurepas
Que tu sois amateur de pop rock, curieux de nouvelles découvertes ou simplement en quête d’une bonne soirée musicale, ce concert est fait pour toi
Viens soutenir la scène live locale et passer une excellente soirée !
