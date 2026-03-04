Concert Pop Rock au Meeple, Meeple, Maurepas

Concert Pop Rock au Meeple Samedi 14 mars, 20h30 Meeple Yvelines

Entrée libre et gratuite

CONCERT POP ROCK AU MEEPLE

Le Meeple vous prépare une soirée live placée sous le signe du pop rock ! Venez découvrir deux univers, deux ambiances et surtout beaucoup d’énergie sur scène.

Au programme :

– La Siana : une voix captivante et des sonorités pop electro pleines d’émotion

– Who’s Marco : un groupe dynamique qui va faire vibrer le Meeple avec ses reprises et compositions

Samedi 14 mars

À partir de 20h30

Meeple Bar – Rond-point Laurent Schwartz, 78310 Maurepas

Entre amis, en famille ou juste pour profiter d’un bon live, venez passer une soirée musicale et conviviale au Meeple !

