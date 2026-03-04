Concert Pop Rock au Meeple, Meeple, Maurepas
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-14T20:30:00+01:00 – 2026-03-14T23:59:00+01:00
Fin : 2026-03-14T20:30:00+01:00 – 2026-03-14T23:59:00+01:00
CONCERT POP ROCK AU MEEPLE
Le Meeple vous prépare une soirée live placée sous le signe du pop rock ! Venez découvrir deux univers, deux ambiances et surtout beaucoup d’énergie sur scène.
Au programme :
– La Siana : une voix captivante et des sonorités pop electro pleines d’émotion
– Who’s Marco : un groupe dynamique qui va faire vibrer le Meeple avec ses reprises et compositions
Samedi 14 mars
À partir de 20h30
Meeple Bar – Rond-point Laurent Schwartz, 78310 Maurepas
Entre amis, en famille ou juste pour profiter d’un bon live, venez passer une soirée musicale et conviviale au Meeple !
