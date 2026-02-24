Concert pop rock avec Dark eden Sainte-Geneviève-des-Bois
Concert pop rock avec Dark eden
Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret
Début : 2026-03-21 20:00:00
2026-03-21
Concert pop rock
Concert pop rock de Dark Eden . Ouverture dès 20h. entrée 5€. Moules/frites 15€/personne sur réservation au 06 74 58 54 62 .
Sainte-Geneviève-des-Bois 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 74 58 54 62
English :
Pop rock concert
