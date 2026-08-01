Informations pratiques

Bilhac

Concert Pop Rock avec le groupe Jus d’Box

Place de la Mairie Bilhac Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

L’association Patrimoine Animation Culture de Bilhac organise un concert Pop Rock orchestre de variétés… sur la place de la mairie

Petite restauration et buvette sur place .

Place de la Mairie Bilhac 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 91 05 68

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English : Concert Pop Rock avec le groupe Jus d’Box

L’événement Concert Pop Rock avec le groupe Jus d’Box Bilhac a été mis à jour le 2026-07-28 par Corrèze Tourisme