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AGENDA · Bilhac

Concert Pop Rock avec le groupe Jus d’Box Bilhac

vendredi 7 août 2026 · Bilhac

Concert Pop Rock avec le groupe Jus d’Box Bilhac

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Place de la Mairie
Ville
19120 Bilhac
Département
Corrèze
Tarif

Bilhac

Concert Pop Rock avec le groupe Jus d’Box

Place de la Mairie Bilhac Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

L’association Patrimoine Animation Culture de Bilhac organise un concert Pop Rock orchestre de variétés… sur la place de la mairie
Petite restauration et buvette sur place   .

Place de la Mairie Bilhac 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 91 05 68 

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English : Concert Pop Rock avec le groupe Jus d’Box

L’événement Concert Pop Rock avec le groupe Jus d’Box Bilhac a été mis à jour le 2026-07-28 par Corrèze Tourisme