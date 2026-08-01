Concert Pop Rock avec le groupe Jus d’Box Bilhac
vendredi 7 août 2026 · Bilhac
Informations pratiques
Bilhac
Concert Pop Rock avec le groupe Jus d’Box
Place de la Mairie Bilhac Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
L’association Patrimoine Animation Culture de Bilhac organise un concert Pop Rock orchestre de variétés… sur la place de la mairie
Petite restauration et buvette sur place .
Place de la Mairie Bilhac 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 91 05 68
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English : Concert Pop Rock avec le groupe Jus d’Box
L’événement Concert Pop Rock avec le groupe Jus d’Box Bilhac a été mis à jour le 2026-07-28 par Corrèze Tourisme