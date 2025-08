Concert POP ROCK avec STATION KAAMELEON Bourgueil

Concert POP ROCK avec STATION KAAMELEON Bourgueil samedi 4 octobre 2025.

Concert POP ROCK avec STATION KAAMELEON

Rue du Picard Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Début : 2025-10-04 19:00:00

fin : 2025-10-04 21:00:00

2025-10-04

Concert POP ROCK.

Le groupe Station KAAMELEON fait revisiter des grands standards de 1980 à nos jours.

Le groupe Station KAAMELEON fait revisiter des grands standards de 1980 à nos jours.

Rue du Picard Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 50 92 02 42 guitareenbourgueillois@gmail.com

English :

POP ROCK concert.

Station KAAMELEON revisits great standards from 1980 to the present day.

German :

Konzert POP ROCK.

Die Band Station KAAMELEON lässt große Standards von 1980 bis heute neu aufleben.

Italiano :

Concerto POP ROCK.

Il gruppo Station KAAMELEON rivisita grandi standard dal 1980 a oggi.

Espanol :

Concierto de POP ROCK.

El grupo Station KAAMELEON revisita grandes estándares desde 1980 hasta nuestros días.

