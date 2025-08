CONCERT POP/ROCK Brignemont

CONCERT POP/ROCK Brignemont samedi 9 août 2025.

CONCERT POP/ROCK

Brignemont Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-09

Nous vous attendons nombreux, pour cette soirée pop-rock !

Au programme

tapas, buvette, … et le groupe NES (Not Enough Settings) en live !

Venez bouger, chanter, grignoter, trinquer, …

Entrée libre & Ambiance garantie ! .

Brignemont 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 57 21 mairie.brignemont31@orange.fr

English :

We look forward to seeing you all at this pop-rock party!

German :

Wir erwarten Sie zahlreich, für diesen Pop-Rock-Abend!

Italiano :

Non vediamo l’ora di vedervi tutti a questo party pop-rock!

Espanol :

¡Esperamos veros a todos en esta fiesta del pop-rock!

L’événement CONCERT POP/ROCK Brignemont a été mis à jour le 2025-07-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE