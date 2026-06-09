Concert pop rock chants d’amour et d’espérance Temple protestant Paimpol

Paimpol

Concert pop rock chants d’amour et d’espérance

Temple protestant 36 Rue du Professeur Jean Renaud Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Concert sur le parking à l’avant du temple. Le stationnement sur le parking à l’arrière ne sera possible qu’avant 14h. Boissons proposées. Possibilité de visiter le temple et son baptistère exceptionnel en marbre pour le baptême d’adultes. .

Temple protestant 36 Rue du Professeur Jean Renaud Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 30 46 64 30

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English :

L’événement Concert pop rock chants d’amour et d’espérance Paimpol a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol