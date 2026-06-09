Concert pop rock chants d’amour et d’espérance Temple protestant Paimpol
Concert pop rock chants d’amour et d’espérance Temple protestant Paimpol dimanche 21 juin 2026.
Paimpol
Concert pop rock chants d’amour et d’espérance
Temple protestant 36 Rue du Professeur Jean Renaud Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Concert sur le parking à l’avant du temple. Le stationnement sur le parking à l’arrière ne sera possible qu’avant 14h. Boissons proposées. Possibilité de visiter le temple et son baptistère exceptionnel en marbre pour le baptême d’adultes. .
Temple protestant 36 Rue du Professeur Jean Renaud Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 30 46 64 30
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English :
L’événement Concert pop rock chants d’amour et d’espérance Paimpol a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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