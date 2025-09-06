CONCERT POP & ROCK Bar « Chez Pat » Corvol-l’Orgueilleux
CONCERT POP & ROCK Bar « Chez Pat » Corvol-l’Orgueilleux samedi 6 septembre 2025.
CONCERT POP & ROCK
Bar « Chez Pat » 24 Grande Rue Corvol-l’Orgueilleux Nièvre
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 21:00:00
fin : 2025-09-06 23:00:00
Date(s) :
2025-09-06
Concert du groupe LSG. Restauration sur place. Gratuit .
Bar « Chez Pat » 24 Grande Rue Corvol-l’Orgueilleux 58460 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 85 68 31
English : CONCERT POP & ROCK
German : CONCERT POP & ROCK
Italiano :
Espanol :
L’événement CONCERT POP & ROCK Corvol-l’Orgueilleux a été mis à jour le 2025-08-12 par OT Clamecy Haut Nivernais