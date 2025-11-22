Concert pop rock de Neufont

Saint-Amand-de-Vergt Dordogne

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

La guinguette de Neufont à St Amand de vergt vous propose un repas-concert pop rock avec The Badges.

Réservations au 0768819273

Menu Velouté de Butternut tartiflette salade verte fromage tarte fine aux pommes

La guinguette de Neufont à St Amand de vergt vous propose un repas-concert pop rock avec The Badges.

Réservations au 0768819273

Menu Velouté de Butternut tartiflette salade verte fromage tarte fine aux pommes .

Saint-Amand-de-Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 81 92 73

English :

La guinguette de Neufont in St Amand de vergt offers a pop rock concert-meal with The Badges.

Reservations at 0768819273

Menu: Butternut velouté tartiflette green salad cheese apple tart

German : Concert pop rock de Neufont

Die Guinguette de Neufont in St Amand de vergt bietet Ihnen ein Pop-Rock-Konzert mit The Badges.

Reservierungen unter 0768819273

Menü: Butternut-Cremesuppe Tartiflette, grüner Salat Käse feiner Apfelkuchen

Italiano :

La Guinguette de Neufont di St Amand de Vergt propone un concerto pop rock con The Badges.

Prenotazioni su 0768819273

Menu: Zuppa di crema di nocciole tartiflette insalata verde formaggio torta di mele

Espanol : Concert pop rock de Neufont

La Guinguette de Neufont, en St Amand de Vergt, ofrece un concierto de pop rock con The Badges.

Reservas en 0768819273

Menú: Sopa de nata y calabaza tartiflette ensalada verde queso tarta de manzana

L’événement Concert pop rock de Neufont Saint-Amand-de-Vergt a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux