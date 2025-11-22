Concert pop rock de Neufont Saint-Amand-de-Vergt
Concert pop rock de Neufont Saint-Amand-de-Vergt samedi 22 novembre 2025.
Concert pop rock de Neufont
Saint-Amand-de-Vergt Dordogne
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
La guinguette de Neufont à St Amand de vergt vous propose un repas-concert pop rock avec The Badges.
Réservations au 0768819273
Menu Velouté de Butternut tartiflette salade verte fromage tarte fine aux pommes
La guinguette de Neufont à St Amand de vergt vous propose un repas-concert pop rock avec The Badges.
Réservations au 0768819273
Menu Velouté de Butternut tartiflette salade verte fromage tarte fine aux pommes .
Saint-Amand-de-Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 81 92 73
English :
La guinguette de Neufont in St Amand de vergt offers a pop rock concert-meal with The Badges.
Reservations at 0768819273
Menu: Butternut velouté tartiflette green salad cheese apple tart
German : Concert pop rock de Neufont
Die Guinguette de Neufont in St Amand de vergt bietet Ihnen ein Pop-Rock-Konzert mit The Badges.
Reservierungen unter 0768819273
Menü: Butternut-Cremesuppe Tartiflette, grüner Salat Käse feiner Apfelkuchen
Italiano :
La Guinguette de Neufont di St Amand de Vergt propone un concerto pop rock con The Badges.
Prenotazioni su 0768819273
Menu: Zuppa di crema di nocciole tartiflette insalata verde formaggio torta di mele
Espanol : Concert pop rock de Neufont
La Guinguette de Neufont, en St Amand de Vergt, ofrece un concierto de pop rock con The Badges.
Reservas en 0768819273
Menú: Sopa de nata y calabaza tartiflette ensalada verde queso tarta de manzana
L’événement Concert pop rock de Neufont Saint-Amand-de-Vergt a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux