Concert Pop-Rock et Feu d’Artifice Saint-Pierre-de-Chignac
Concert Pop-Rock et Feu d’Artifice Saint-Pierre-de-Chignac samedi 20 septembre 2025.
Concert Pop-Rock et Feu d’Artifice
Place de la Mairie Saint-Pierre-de-Chignac Dordogne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
20h CONCERT pop rock place de la mairie organisé par « les amis de la forge » avec présence de foodtrucks
22h grand FEU D’ARTIFICE tiré par un professionnel organisé par la mairie .
Place de la Mairie Saint-Pierre-de-Chignac 24330 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 43 31
English : Concert Pop-Rock et Feu d’Artifice
German : Concert Pop-Rock et Feu d’Artifice
Italiano :
Espanol : Concert Pop-Rock et Feu d’Artifice
L’événement Concert Pop-Rock et Feu d’Artifice Saint-Pierre-de-Chignac a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux