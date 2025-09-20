Concert Pop-Rock et Feu d’Artifice Saint-Pierre-de-Chignac

Concert Pop-Rock et Feu d’Artifice Saint-Pierre-de-Chignac samedi 20 septembre 2025.

Concert Pop-Rock et Feu d’Artifice

Place de la Mairie Saint-Pierre-de-Chignac Dordogne

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

20h CONCERT pop rock place de la mairie organisé par « les amis de la forge » avec présence de foodtrucks

22h grand FEU D’ARTIFICE tiré par un professionnel organisé par la mairie .

Place de la Mairie Saint-Pierre-de-Chignac 24330 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 43 31

