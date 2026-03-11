Concert Pop Rock Hello From Mars Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Agen
Concert Pop Rock Hello From Mars Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Agen vendredi 10 avril 2026.
Concert Pop Rock Hello From Mars
Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Le plancher des vaches Bistrot Pub Agen Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Envie de vibrer au son du live et de passer une super soirée entre amis ? Ce vendredi, le Plancher des Vaches accueille Hello From Mars, pour un concert plein d’énergie et d’émotions. Au programme Musique live, Ambiance chaleureuse et conviviale. Un bon moment à partager autour d’un verre ou d’un bon plat. Installez-vous, laissez-vous porter par la musique et profitez de la soirée. .
Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Le plancher des vaches Bistrot Pub Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15 2cdirection@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Pop Rock Hello From Mars
L’événement Concert Pop Rock Hello From Mars Agen a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Destination Agen