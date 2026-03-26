Concert Pop Rock Jazz Louise D. & Atypik

44A Avenue du Général de Gaulle Coulounieix-Chamiers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Samedi 28 mars, la jeune artiste Louise D., originaire de Marsac-sur-l’Isle et

déjà remarquée sur de nombreuses scènes en Dordogne et au-delà, partagera

la scène avec son groupe ATYPIK pour un concert mêlant variété française,

pop, rock et reprises réarrangées avec élégance et puissance.

À seulement 21 ans, Louise D s’impose comme une voix singulière de la scène régionale.

Formée très tôt au chant d’abord en cours particuliers, puis à l’IMR de la Filature à Périgueux, et depuis ses 15 ans à l’école La Voix des Anges à Malemort elle construit depuis

près de dix ans un parcours riche et impressionnant.

Ses nombreuses participations à des concours de chants dans toute la France l’ont menée

sur les scènes de Périgueux, Libourne, Bordeaux, Toulouse, La Rochelle, Pau, Aix-en-Provence, Montélimar et bien d’autres, où elle a été finaliste ou lauréate à plusieurs reprises. .

44A Avenue du Général de Gaulle Coulounieix-Chamiers 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 73 29 culture-patrimoine@coulounieix-chamiers.fr

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English : Concert Pop Rock Jazz Louise D. & Atypik

L’événement Concert Pop Rock Jazz Louise D. & Atypik Coulounieix-Chamiers a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux