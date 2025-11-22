Concert pop rock Magic Rhapsody Monteneuf
Le groupe rennais de reprises de Queen Magic Rhapsody se produira le samedi 22 novembre à 19h30 à la salle des fêtes du Chaperon Rouge à Monteneuf, avec en première partie le groupe soul The Moment.
Tarif: 13€
Placement libre, debout Buvette sur place
Réservation en ligne sur le site HelloAsso
Organisé par l’Association Monteneuf Ensemble .
Salle du Chaperon Rouge Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne
