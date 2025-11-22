Concert pop rock Magic Rhapsody Monteneuf

Concert pop rock Magic Rhapsody Monteneuf samedi 22 novembre 2025.

Concert pop rock Magic Rhapsody

Salle du Chaperon Rouge Monteneuf Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 19:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Le groupe rennais de reprises de Queen Magic Rhapsody se produira le samedi 22 novembre à 19h30 à la salle des fêtes du Chaperon Rouge à Monteneuf, avec en première partie le groupe soul The Moment.

Tarif: 13€

Placement libre, debout Buvette sur place

Réservation en ligne sur le site HelloAsso

Organisé par l’Association Monteneuf Ensemble .

Salle du Chaperon Rouge Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert pop rock Magic Rhapsody Monteneuf a été mis à jour le 2025-09-18 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande