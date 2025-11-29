Concert Pop, Rock, Métal ‘hommage aux victimes du Bataclan’ Maizières-lès-Metz

Concert Pop, Rock, Métal ‘hommage aux victimes du Bataclan’

L’Harmonie municipale de Maizières-lès-Metz a l’honneur de présenter un concert hommage aux victimes des attentats du Bataclan en présence de l’association Marie et Mathias, 10 ans après le drame.

Pour cette soirée spéciale, l’orchestre vous propose une programmation pop-rock métal puissante mais aussi des moments de poésie avec de la danse ainsi qu’une création originale écrite spécialement pour l’occasion par le compositeur Grégory Frelat. Plutôt qu’un moment de tristesse, ce concert se veut un moment d’espoir et de vie.

Alors venez nombreux vibrer avec les musiciens pour célébrer la force de la musique !

Concert gratuit sur réservation par email uniquement harmoniemaizieres@gmail.comTout public

1 avenue Marguerite Duras Maizières-lès-Metz 57280 Moselle Grand Est +33 6 86 81 08 96 harmoniemaizieres@gmail.com

English :

The Harmonie municipale de Maizières-lès-Metz is honored to present a tribute concert to the victims of the Bataclan attacks, in the presence of the Marie et Mathias association, 10 years after the tragedy.

For this special evening, the orchestra will be offering a powerful pop-rock-metal program, but also moments of poetry with dance and an original creation written especially for the occasion by composer Grégory Frelat. Rather than a moment of sadness, this concert is a moment of hope and life.

So come one, come all, and join the musicians in celebrating the power of music!

Free concert by email only: harmoniemaizieres@gmail.com

German :

Die Harmonie Municipale de Maizières-lès-Metz hat die Ehre, ein Konzert zu Ehren der Opfer der Attentate im Bataclan in Anwesenheit des Vereins Marie et Mathias, 10 Jahre nach dem Drama, zu präsentieren.

Für diesen besonderen Abend bietet Ihnen das Orchester ein kraftvolles Pop-Rock-Metal-Programm, aber auch poetische Momente mit Tanz und einer Originalkreation, die der Komponist Grégory Frelat eigens für diesen Anlass geschrieben hat. Dieses Konzert soll kein Moment der Traurigkeit sein, sondern ein Moment der Hoffnung und des Lebens.

Kommen Sie und feiern Sie mit den Musikern die Kraft der Musik!

Kostenloses Konzert mit Reservierung nur per E-Mail: harmoniemaizieres@gmail.com

Italiano :

L’Harmonie municipale di Maizières-lès-Metz è onorata di presentare un concerto tributo alle vittime degli attentati del Bataclan, alla presenza dell’associazione Marie et Mathias, a 10 anni dalla tragedia.

Per questa serata speciale, l’orchestra propone un potente programma pop-rock-metal, ma anche momenti di poesia con la danza e una creazione originale scritta appositamente per l’occasione dal compositore Grégory Frelat. Più che un momento di tristezza, questo concerto è un momento di speranza e di vita.

Quindi venite tutti e unitevi ai musicisti per celebrare il potere della musica!

Concerto gratuito prenotabile solo via e-mail: harmoniemaizieres@gmail.com

Espanol :

La Harmonie municipale de Maizières-lès-Metz tiene el honor de presentar un concierto homenaje a las víctimas de los atentados de Bataclan, en presencia de la asociación Marie et Mathias, 10 años después de la tragedia.

Para esta velada tan especial, la orquesta ofrece un potente programa de pop-rock-metal, pero también momentos de poesía con danza y una creación original escrita especialmente para la ocasión por el compositor Grégory Frelat. Más que un momento de tristeza, este concierto es un momento de esperanza y de vida.

Vengan todos y únanse a los músicos para celebrar el poder de la música

Concierto gratuito con reserva previa por correo electrónico: harmoniemaizieres@gmail.com

