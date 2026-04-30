Concert pop rock par Watts Up Estivales de Haute-Saintonge Saint-Eugène
Concert pop rock par Watts Up Estivales de Haute-Saintonge Saint-Eugène samedi 29 août 2026.
Saint-Eugène
Concert pop rock par Watts Up Estivales de Haute-Saintonge
Préau communal Saint-Eugène Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:30:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Dans le cadre du festival Les Estivales de Haute-Saintonge 2026 . Le groupe Watts UP donnera son concert sous le préau communal à 20h30.
Tout public
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Préau communal Saint-Eugène 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 17 61 mairie@sainteugene.fr
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English :
As part of the Les Estivales de Haute-Saintonge 2026 festival. The band Watts UP will perform in the village courtyard at 8:30pm.
All audiences
L’événement Concert pop rock par Watts Up Estivales de Haute-Saintonge Saint-Eugène a été mis à jour le 2026-04-30 par CDC de Haute Saintonge