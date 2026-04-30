Saint-Eugène

Concert pop rock par Watts Up Estivales de Haute-Saintonge

Préau communal Saint-Eugène Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 20:30:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Dans le cadre du festival Les Estivales de Haute-Saintonge 2026 . Le groupe Watts UP donnera son concert sous le préau communal à 20h30.



Tout public

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Préau communal Saint-Eugène 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 17 61 mairie@sainteugene.fr

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English :

As part of the Les Estivales de Haute-Saintonge 2026 festival. The band Watts UP will perform in the village courtyard at 8:30pm.



All audiences

L’événement Concert pop rock par Watts Up Estivales de Haute-Saintonge Saint-Eugène a été mis à jour le 2026-04-30 par CDC de Haute Saintonge