Concert pop-Rock Plan B David Cistrières
Concert pop-Rock Plan B David Cistrières samedi 11 avril 2026.
Cistrières
Concert pop-Rock Plan B
David Country Saloon Horses and Bikes Cistrières Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 21:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Venez fêtez la nouvelle saison, au Saloon dès 21h, avec le groupe Plan B et leurs reprises de tubes pop-rock. Un spectacle de pôle dance accompagnera votre soirée. Repas sur réservations.
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David Country Saloon Horses and Bikes Cistrières 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 45 52
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English :
Come and celebrate the new season, at the Saloon from 9pm, with the group Plan B and their covers of pop-rock hits. A pole-dance show will accompany your evening. Meals on reservation.
L’événement Concert pop-Rock Plan B Cistrières a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay