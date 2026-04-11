Concert pop-Rock Plan B David Cistrières

Cistrières

Concert pop-Rock Plan B

David Country Saloon Horses and Bikes Cistrières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 21:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Venez fêtez la nouvelle saison, au Saloon dès 21h, avec le groupe Plan B et leurs reprises de tubes pop-rock. Un spectacle de pôle dance accompagnera votre soirée. Repas sur réservations.

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David Country Saloon Horses and Bikes Cistrières 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 45 52

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English :

Come and celebrate the new season, at the Saloon from 9pm, with the group Plan B and their covers of pop-rock hits. A pole-dance show will accompany your evening. Meals on reservation.

L’événement Concert pop-Rock Plan B Cistrières a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay