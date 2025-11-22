Concert Pop Rock Eglise Saint-Étienne-de-Valoux

Eglise 18 rue de l'église Saint-Étienne-de-Valoux Ardèche

Début : 2025-11-22 18:00:00

fin : 2025-11-22 20:00:00

2025-11-22

Groupe Chamade Groupe de reprises pop rock des années 80 à aujourd’hui.

Eglise 18 rue de l’église Saint-Étienne-de-Valoux 07340 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 52 76 80 contact@vivreavaloux.fr

English :

Groupe Chamade: Pop rock cover band from the 80s to today.

German :

Groupe Chamade: Pop-Rock-Cover-Band aus den 80er Jahren bis heute.

Italiano :

Groupe Chamade: cover band pop rock dagli anni ’80 a oggi.

Espanol :

Groupe Chamade: grupo de versiones de pop rock de los 80 a la actualidad.

