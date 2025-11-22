Concert Pop Rock Eglise Saint-Étienne-de-Valoux
Concert Pop Rock Eglise Saint-Étienne-de-Valoux samedi 22 novembre 2025.
Concert Pop Rock
Eglise 18 rue de l’église Saint-Étienne-de-Valoux Ardèche
Tarif : – – EUR
Libre participation
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 18:00:00
fin : 2025-11-22 20:00:00
Date(s) :
2025-11-22
Groupe Chamade Groupe de reprises pop rock des années 80 à aujourd’hui.
.
Eglise 18 rue de l’église Saint-Étienne-de-Valoux 07340 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 52 76 80 contact@vivreavaloux.fr
English :
Groupe Chamade: Pop rock cover band from the 80s to today.
German :
Groupe Chamade: Pop-Rock-Cover-Band aus den 80er Jahren bis heute.
Italiano :
Groupe Chamade: cover band pop rock dagli anni ’80 a oggi.
Espanol :
Groupe Chamade: grupo de versiones de pop rock de los 80 a la actualidad.
L’événement Concert Pop Rock Saint-Étienne-de-Valoux a été mis à jour le 2025-10-19 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche