Concert pop rock Saint-Maurice-sur-Aveyron

770 route de la distillerie Saint-Maurice-sur-Aveyron Loiret
Tarif : 5 – 5 – EUR
2026-02-21 20:00:00
2026-02-21
Concert pop-rock avec Rocklight à partir de 20h. Entrée 5€. Buvette et restauration sur place. Buvette et restauration sur place. Repas sur réservation 15€/personne carbonade flamande. Tel: 06 74 58 54 62. 5 .
770 route de la distillerie Saint-Maurice-sur-Aveyron 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 74 58 54 62
Pop rock concert
