Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Concert pop rock

Concert pop-rock avec Rocklight à partir de 20h. Entrée 5€. Buvette et restauration sur place. Buvette et restauration sur place. Repas sur réservation 15€/personne carbonade flamande. Tel: 06 74 58 54 62. 5 .

770 route de la distillerie Saint-Maurice-sur-Aveyron 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 74 58 54 62

English :

Pop rock concert

L’événement Concert pop rock Saint-Maurice-sur-Aveyron a été mis à jour le 2026-01-23 par OT GATINAIS SUD