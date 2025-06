CONCERT POP-ROCK – Salle Multi-activités Aussevielle 21 juin 2025

Jérémie Bossone, sur scène se donne corps et âme à son public, qu’il soit 10, 50, ou 100 dans la salle peu importe, généreux jusqu’au bout ! Celles et ceux qui le connaissent ne sont pas surpris. Les autres, un instant interloqués, entrent rapidement dans son monde, ou plutôt c’est lui qui les y fait entrer. Un peu triste et mélancolique parfois mais toujours sublime et empli d’une rare énergie. La complicité avec son frangin qui est aux claviers, ajoute à la qualité de leur spectacle. Et puis d’un coup un autre personnage vient habiter chez lui, plus doux plus intime. Avec Göttingen de Barbara il nous le fait parfois découvrir .

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-21T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-06-21T23:00:00.000+02:00

asso.flec@laposte.net 06 70 63 54 04

Salle Multi-activités Aussevielle -Pyrénées Atlantiques Aussevielle 64230 Pyrénées-Atlantiques