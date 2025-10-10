Concert Pop, Rock, Soul & Funky Herbignac

Concert Pop, Rock, Soul & Funky

ZA du pré Govelin Herbignac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Début : 2025-10-10 19:30:00
fin : 2025-10-10 21:30:00

2025-10-10

Venez vibrer au rythme de EMAroad au bar de la brasserie artisanale Damraz à Herbignac !

Au programme un cocktail explosif de Pop, Rock, Soul & Funky qui va mettre le feu à votre soirée.   .

ZA du pré Govelin Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 75 76 96 05  contact@damraz.fr

