Concert pop-rock Théâtre de la Tour Eiffel Paris mercredi 15 octobre 2025.

L’artiste est à l’affiche d’un nouveau concert pop-rock, pour célébrer la sortie récente de son single « Dis », et dévoiler des extraits inédits de son album prévu en fin d’année.

Stéphanie Sandoz mène la danse avec naturel et intensité, et offre des performances solaires. L’auteure, compositrice et interprète foulera d’ailleurs pour la première fois la scène mythique de l’Olympia le 5 octobre 2026, en ouverture de Bakian.

Elle embarque le public dans son sillage de mélodies pop, de ballades tendres et de rock électrisant. On se laisse emporter par ce voyage et on se surprend même à chanter avec elle, ses musiciens, et les invités, talents révélés ou belles découvertes, qui ponctuent le spectacle.

En première partie, elle accueille Mike Ibrahim. L’auteur, compositeur et interprète présentera notamment des morceaux de son nouvel album, « La Ballade de Salvatore Lupo ».

Le mercredi 15 octobre, Stéphanie Sandoz électrisera le Théâtre de la Tour Eiffel !

Le mercredi 15 octobre 2025

de 20h00 à 22h00

payant

25 euros.

Tout public.

Théâtre de la Tour Eiffel 4 Square Rapp 75007 Paris

