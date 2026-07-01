Informations pratiques

Tournemire

Concert Pop Rock

Place de La Gare Tournemire Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Venez au Brias pour un concert spécial été sur la terrasse !

Concert pop rock par Howlin Kaiku, restauration et boisson sur place !

Pensez à réserver votre table ! .

Place de La Gare Tournemire 12250 Aveyron Occitanie +33 6 21 13 20 06 restaurantlebrias@gmail.com

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English :

Come to Le Brias for a special summer concert on the terrace!

L’événement Concert Pop Rock Tournemire a été mis à jour le 2026-07-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)