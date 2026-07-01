Concert Pop Rock Tournemire
samedi 18 juillet 2026 · Tournemire
Informations pratiques
Tournemire
Concert Pop Rock
Place de La Gare Tournemire Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Venez au Brias pour un concert spécial été sur la terrasse !
Concert pop rock par Howlin Kaiku, restauration et boisson sur place !
Pensez à réserver votre table ! .
Place de La Gare Tournemire 12250 Aveyron Occitanie +33 6 21 13 20 06 restaurantlebrias@gmail.com
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English :
Come to Le Brias for a special summer concert on the terrace!
L’événement Concert Pop Rock Tournemire a été mis à jour le 2026-07-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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