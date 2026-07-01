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AGENDA · Tournemire

Concert Pop Rock Tournemire

samedi 18 juillet 2026 · Tournemire

Concert Pop Rock Tournemire

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Adresse
Place de La Gare
Ville
12250 Tournemire
Département
Aveyron
Tarif

Tournemire

Concert Pop Rock

Place de La Gare Tournemire Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Venez au Brias pour un concert spécial été sur la terrasse !
Concert pop rock par Howlin Kaiku, restauration et boisson sur place !
Pensez à réserver votre table !   .

Place de La Gare Tournemire 12250 Aveyron Occitanie +33 6 21 13 20 06  restaurantlebrias@gmail.com

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English :

Come to Le Brias for a special summer concert on the terrace!

L’événement Concert Pop Rock Tournemire a été mis à jour le 2026-07-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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