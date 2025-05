Concert pop rock – Val-Fouzon, 7 juin 2025 19:00, Val-Fouzon.

Concert pop rock

Concert Pop Rock et variétés françaises organisé par l’ASV Football à la salle des fêtes de Varennes à partir de 19h. Les groupes Chris Milan et Starlight vous feront passer une soirée musicale avec restauration sur place et buvette. Renseignements au 06 72 44 38 41 .

Rue des Marguerites

Val-Fouzon 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 72 44 38 41

English :

Pop rock concert

German :

Pop-Rock-Konzert

Italiano :

Concerto pop rock

Espanol :

Concierto de pop rock

L’événement Concert pop rock Val-Fouzon a été mis à jour le 2025-05-26 par OT Chabris Pays de Bazelle