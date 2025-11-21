Concert pop rock Zinc à Sete Lorris
Place du Martroi Lorris Loiret
Tarif : 23 – 23 – EUR
23
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-21 19:00:00
fin : 2025-11-21
2025-11-21
Concert pop rock Zinc à Sete
Concert pop rock Zinc à Sete à 19h Beaujolais nouveau. Contacter le Sauvage 06 35 36 70 35 23 .
Place du Martroi Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 35 36 70 35
English :
Zinc pop rock concert in Sete
German :
Pop-Rock-Konzert Zinc à Sete
Italiano :
Concerto pop rock degli Zinc a Sete
Espanol :
Concierto de pop rock de Zinc en Sete
L’événement Concert pop rock Zinc à Sete Lorris a été mis à jour le 2025-11-17 par OT GATINAIS SUD