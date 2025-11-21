Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert pop rock Zinc à Sete Lorris

Concert pop rock Zinc à Sete

Concert pop rock Zinc à Sete Lorris vendredi 21 novembre 2025.

Concert pop rock Zinc à Sete

Place du Martroi Lorris Loiret

Tarif : 23 – 23 – EUR
23
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 19:00:00
fin : 2025-11-21

Date(s) :
2025-11-21

Concert pop rock Zinc à Sete
Concert pop rock Zinc à Sete à 19h Beaujolais nouveau. Contacter le Sauvage 06 35 36 70 35 23  .

Place du Martroi Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 35 36 70 35 

English :

Zinc pop rock concert in Sete

German :

Pop-Rock-Konzert Zinc à Sete

Italiano :

Concerto pop rock degli Zinc a Sete

Espanol :

Concierto de pop rock de Zinc en Sete

L’événement Concert pop rock Zinc à Sete Lorris a été mis à jour le 2025-11-17 par OT GATINAIS SUD