Concert Pop World avec Afa Tribe Coësmes

Concert Pop World avec Afa Tribe

1 Rue des Ardoisières Coësmes Ille-et-Vilaine

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15 23:00:00

2025-11-15

Au Bistrot Lab’ à Coësmes

AFA TRIBE est un trio rennais pop-progressif dont les compositions enflammées se nourrissent d’influences afro, funk et rock ! Un concert surprenant et résolument énergique à ne pas manquer !

Prix libre Petite restauration .

1 Rue des Ardoisières Coësmes 35134 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 40 65 01 79

