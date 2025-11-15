Concert Pop World avec Afa Tribe Coësmes
samedi 15 novembre 2025.
Concert Pop World avec Afa Tribe
1 Rue des Ardoisières Coësmes Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
20:30:00
23:00:00
2025-11-15
Au Bistrot Lab’ à Coësmes
AFA TRIBE est un trio rennais pop-progressif dont les compositions enflammées se nourrissent d’influences afro, funk et rock ! Un concert surprenant et résolument énergique à ne pas manquer !
Prix libre Petite restauration .
1 Rue des Ardoisières Coësmes 35134 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 40 65 01 79
