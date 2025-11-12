Concert Popa Chubby La Cartonnerie Reims

Concert Popa Chubby

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims

Tarif : 36 EUR

2025-11-12 20:00:00

L’âme brute du blues

Véritable figure du New York City Blues, Popa Chubby arpente les scènes du monde entier depuis plus de 30 ans, armé de sa Stratocaster et de sa voix caverneuse qui électrise le blues rock de son énergie brute. Personnage complexe, à la fois rebelle et engagé, ce colosse tatoué, à l’allure de Tonton Flingueur, fascine autant par son charisme que par sa virtuosité. En France, où il triomphe depuis 1996, il est tout autant adulé pour son attachement sincère aux racines du blues, célébrant les œuvres de B.B. King ou de Jimi Hendrix. En mars 2025, il dévoilera son nouvel album I Love Freddie King (Gulf Coast Records), hommage vibrant à l’un de ses héros et au sein duquel il s’entoure de légendes telles que Joe Bonamassa, Kingfish, Eric Gales et bien d’autres. Popa Chubby, c’est une tornade musicale et humaine, un artiste qui transcende les frontières et ravive, depuis des décennies, l’âme du blues rock pour une tournée 2025 déjà incontournable. .

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est

