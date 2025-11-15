Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CONCERT POPCAST REPRISES LIVE Saulxures

CONCERT POPCAST REPRISES LIVE

CONCERT POPCAST REPRISES LIVE Saulxures samedi 15 novembre 2025.

CONCERT POPCAST REPRISES LIVE

Salle des fêtes Saulxures Haute-Marne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15

Date(s) :
2025-11-15

Tout public
3 heures 100 % live
Reprises Pop Rock en français et anglais   .

Salle des fêtes Saulxures 52140 Haute-Marne Grand Est +33 6 51 72 37 46 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement CONCERT POPCAST REPRISES LIVE Saulxures a été mis à jour le 2025-10-24 par Antenne du Pays de Langres