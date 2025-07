Concert Pop’n swing Théâtre de plein air Moyenmoutier

Concert Pop’n swing Théâtre de plein air Moyenmoutier samedi 5 juillet 2025.

Concert Pop’n swing

Théâtre de plein air Jardin de l’abbaye Moyenmoutier Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-07-05 20:00:00

fin : 2025-07-05 22:00:00

2025-07-05

C’est parti pour le premier concert de la saison ! Pop’n swing vous propose une musique pop rock pour vous amusez.

Buvette sur place.Tout public

Théâtre de plein air Jardin de l’abbaye Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 3 29 42 09 09

English :

It’s time for the first concert of the season! Pop’n swing brings you pop rock music to entertain you.

Refreshment bar on site.

German :

Auf geht’s zum ersten Konzert der Saison! Pop’n swing bietet Ihnen Pop-Rock-Musik zur Unterhaltung.

Erfrischungsgetränke vor Ort.

Italiano :

È il momento del primo concerto della stagione! Pop’n swing vi propone musica pop rock per intrattenervi.

Bar per il ristoro in loco.

Espanol :

¡Es hora del primer concierto de la temporada! Pop’n swing te trae música pop rock para entretenerte.

Bar en el recinto.

L’événement Concert Pop’n swing Moyenmoutier a été mis à jour le 2025-06-28 par OT SAINT DIE DES VOSGES