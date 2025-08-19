Concert Pop’n’roll Parc Pillier Saint-Aubin-sur-Mer
Concert Pop’n’roll Parc Pillier Saint-Aubin-sur-Mer mardi 19 août 2025.
Concert Pop’n’roll
Parc Pillier Avenue Roger Saint-Aubin-sur-Mer Calvados


Début : 2025-08-19 18:00:00
fin : 2025-08-19 23:00:00
Date(s) :
2025-08-19
Rendez-vous ce soir à partir de 18h au Parc Pillier pour le marché nocturne et son concert !
Un événement à ne pas manquer avec Pop’n’Roll, un groupe plein d’énergie qui revisite les plus grands tubes pop et rock avec une touche festive et entraînante !
En parallèle, vous pourrez découvrir les diverses créations artisanales et gourmandises proposées au marché nocturne du Parc Pillier. .
Parc Pillier Avenue Roger Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie communication@saintaubinsurmer.fr
