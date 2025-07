Concert Pop’N’Swing Rue d’Alsace Saint-Dié-des-Vosges

Concert Pop’N’Swing Rue d’Alsace Saint-Dié-des-Vosges samedi 12 juillet 2025.

Concert Pop’N’Swing

Rue d’Alsace Bar La Pitchouli Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-07-12 19:00:00

fin : 2025-07-12 22:00:00

Date(s) :

2025-07-12

Concert de reprises avec la voix de Manon, accompagnée par Stéphane aux claviers et Fred à la batterie.Tout public

0 .

Rue d’Alsace Bar La Pitchouli Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 19 15 74 88 damienfourreaux@gmail.com

English :

A concert of covers featuring Manon’s vocals, accompanied by Stéphane on keyboards and Fred on drums.

German :

Cover-Konzert mit der Stimme von Manon, begleitet von Stéphane an den Keyboards und Fred am Schlagzeug.

Italiano :

Un concerto di cover con la voce di Manon, accompagnata da Stéphane alle tastiere e Fred alla batteria.

Espanol :

Un concierto de versiones con la voz de Manon, acompañada por Stéphane a los teclados y Fred a la batería.

L’événement Concert Pop’N’Swing Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2025-07-03 par OT SAINT DIE DES VOSGES