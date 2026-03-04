Concert POPSONG chante ABBA à l’Abbaye de Fontdouce Salle des Moines Saint-Bris-des-Bois
Concert POPSONG chante ABBA à l'Abbaye de Fontdouce Salle des Moines Saint-Bris-des-Bois vendredi 10 avril 2026.
Salle des Moines Abbaye de Fontdouce Saint-Bris-des-Bois Charente-Maritime
Tarif : 26 – 26 – 26 EUR
Début : 2026-04-10 21:00:00
fin : 2026-04-10 22:30:00
2026-04-10
Le 10 avril à 21h, vivez une soirée exceptionnelle à l’Abbaye de Fontdouce !
35 choristes et 4 musiciens interprètent les plus grands succès de ABBA sous la direction artistique de Pascale Girardeaux et musicale de Patrick Bujard.✨
Salle des Moines Abbaye de Fontdouce Saint-Bris-des-Bois 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 74 80 23 festival@fontdouce.com
English :
On April 10 at 9pm, enjoy an exceptional evening at Fontdouce Abbey!
35 choristers and 4 musicians perform ABBA’s greatest hits under the artistic direction of Pascale Girardeaux and the musical direction of Patrick Bujard..
