Loire-Atlantique

CONCERT POPTIME Grandchamp-des-Fontaines Loire-Atlantique

Début : 2025-06-28 20:30:00

fin : 2025-06-28 22:30:00

2025-06-28

Laissez-vous emporter par des reprises de Pop revisitées

Poptime est un groupe Nantais composé de deux chanteuses, de six musiciens et incluant une section cuivre. Leur répertoire revisite les grands succès des années 70 à aujourd’hui

Gratuit. Restauration sur place .

Grandchamp-des-Fontaines 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

Let yourself be carried away by revisited Pop covers

German :

Lassen Sie sich von neu interpretierten Pop-Covern mitreißen

Italiano :

Lasciatevi trasportare dalle cover pop rivisitate

Espanol :

Déjate llevar por portadas Pop revisitadas

