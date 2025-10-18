Concert Pornic Classic: Renaud Capuçon et François Dumont Pornic

Concert Pornic Classic: Renaud Capuçon et François Dumont

Esapce culturel du Val St Martin Pornic Loire-Atlantique

Pour sa 14 ème édition, le festival Pornic Classic vous donne rendez-vous pour un programme accessible à tous, riche en émotions musicales.

Un répertoire pour sonates joué par Renaud Capuçon et François Dumont:

RAVEL sonate posthume pour violon et piano

RAVEL sonate pour violon et piano n°2

ENTRACTE

FAURÉ sonate pour violon et piano n°1 op.13

Esapce culturel du Val St Martin Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 04 40 info@pornic.com

English :

For its 14th edition, the Pornic Classic festival offers a program accessible to all, rich in musical emotion.

German :

Ausgabe des Festivals Pornic Classic erwartet Sie ein Programm, das für alle zugänglich und reich an musikalischen Emotionen ist.

Italiano :

Per la sua 14ª edizione, il festival Pornic Classic propone un programma accessibile a tutti, ricco di emozioni musicali.

Espanol :

En su 14ª edición, el festival Pornic Classic propone un programa accesible a todos, rico en emoción musical.

