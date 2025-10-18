Concert Pornic Classic: Renaud Capuçon et François Dumont Pornic
Concert Pornic Classic: Renaud Capuçon et François Dumont Pornic samedi 18 octobre 2025.
Concert Pornic Classic: Renaud Capuçon et François Dumont
Esapce culturel du Val St Martin Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 20:30:00
fin : 2025-10-18 20:30:00
Date(s) :
2025-10-18
Pour sa 14 ème édition, le festival Pornic Classic vous donne rendez-vous pour un programme accessible à tous, riche en émotions musicales.
Un répertoire pour sonates joué par Renaud Capuçon et François Dumont:
RAVEL sonate posthume pour violon et piano
RAVEL sonate pour violon et piano n°2
ENTRACTE
FAURÉ sonate pour violon et piano n°1 op.13
.
Esapce culturel du Val St Martin Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 04 40 info@pornic.com
English :
For its 14th edition, the Pornic Classic festival offers a program accessible to all, rich in musical emotion.
German :
Ausgabe des Festivals Pornic Classic erwartet Sie ein Programm, das für alle zugänglich und reich an musikalischen Emotionen ist.
Italiano :
Per la sua 14ª edizione, il festival Pornic Classic propone un programma accessibile a tutti, ricco di emozioni musicali.
Espanol :
En su 14ª edición, el festival Pornic Classic propone un programa accesible a todos, rico en emoción musical.
L’événement Concert Pornic Classic: Renaud Capuçon et François Dumont Pornic a été mis à jour le 2025-09-12 par I_OT Pornic