Concert Portail Nord Base de loisirs Solan Moineville

Base de loisirs Solan 1 Hameau de Serry Moineville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-08-24 15:00:00

fin : 2025-08-24

2025-08-24

Portail Nord vous donne rendez-vous pour l’événement au profit de l’association SOS Animaux Refuge de Moineville. Comme les années précédentes le public est invité à déposer devant la scène de la nourriture pour chats et chiens, des couvertures, des accessoires animaux ( cages de transport, arbres à chats, etc … ) Un chapeau vous sera proposé dont l’intégralité sera reversée à SOS Animaux tout comme le cachet Portail Nord.

En accord avec la Mairie de Moineville et la Base de Loisirs Solan, ce concert sera dédié à Yannick Amourette » Tonton « Tout public

Base de loisirs Solan 1 Hameau de Serry Moineville 54580 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 71 36 55 36 gerardgayet40@gmail.com

English :

Portail Nord invites you to join us for an event benefiting the association SOS Animaux Refuge de Moineville. As in previous years, the public is invited to drop off cat and dog food, blankets and animal accessories (cages, cat trees, etc.) in front of the stage. A hat will be offered, with all proceeds going to SOS Animaux, as will the Portail Nord fee.

In agreement with the Mairie de Moineville and the Base de Loisirs Solan, this concert will be dedicated to Yannick Amourette « Tonton »

German :

Nordportal lädt Sie zu dieser Veranstaltung zugunsten des Vereins SOS Animaux Refuge de Moineville ein. Wie in den vergangenen Jahren ist das Publikum eingeladen, vor der Bühne Katzen- und Hundefutter, Decken und Tierzubehör (Transportkäfige, Kratzbäume, usw.) abzulegen. Es wird ein Hut angeboten, dessen Gesamtheit an SOS Animaux gespendet wird, ebenso wie die Gage von Portal Nord.

In Absprache mit dem Rathaus von Moineville und der Base de Loisirs Solan wird dieses Konzert Yannick Amourette « Tonton » gewidmet

Italiano :

Portail Nord vi aspetta all’evento a favore dell’associazione SOS Animaux Refuge de Moineville. Come negli anni precedenti, il pubblico è invitato a lasciare cibo per cani e gatti, coperte e accessori per animali (gabbie, alberi per gatti, ecc.) davanti al palco. Verrà offerto un cappello, il cui ricavato sarà devoluto a SOS Animaux, così come la quota di Portail Nord.

In accordo con il Comune di Moineville e il Centro ricreativo di Solan, questo concerto sarà dedicato a Yannick Amourette « Tonton »

Espanol :

Portail Nord le espera en este acto a beneficio de la asociación SOS Animaux Refuge de Moineville. Como en años anteriores, se invita al público a dejar comida para perros y gatos, mantas y accesorios para animales (jaulas, árboles para gatos, etc.) delante del escenario. Se ofrecerá un sombrero, todo lo cual se donará a SOS Animaux, al igual que la tarifa de Portail Nord.

De acuerdo con el Ayuntamiento de Moineville y el Centro de Ocio de Solan, este concierto estará dedicado a Yannick Amourette « Tonton »

