Temple de Nyons Nyons Drôme

Début : Jeudi 2025-07-31 11:00:00

fin : 2025-07-31 12:00:00

2025-07-31

Dans le cadre des jeudi de juillet « Portes ouvertes » de Nyons le quatuor « Ephémère » donnera un extrait de son répertoire: airs classiques, chants du monde et chansons françaises

Temple de Nyons Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes isagriffefinck@gmail.com

English :

As part of Nyons’ July « Portes ouvertes » event, the « Ephémère » quartet will perform an excerpt from their repertoire of classical, world and French songs

German :

Im Rahmen der « Offenen Türen » von Nyons am Donnerstag im Juli gibt das Quartett « Ephémère » einen Auszug aus seinem Repertoire: klassische Melodien, Weltlieder und französische Chansons

Italiano :

Nell’ambito dell’evento « Porte aperte » di Nyons, il giovedì di luglio, il quartetto « Ephémère » eseguirà un estratto del suo repertorio di arie classiche, canzoni del mondo e chansons francesi

Espanol :

En el marco del evento « Puertas abiertas » de Nyons, el jueves de julio, el cuarteto « Ephémère » interpretará un extracto de su repertorio de arias clásicas, canciones del mundo y chansons francesas

