Concert Portraits de Musiciens, récital de clavecin de Michele Benuzzi Sampigny-lès-Maranges
Concert Portraits de Musiciens, récital de clavecin de Michele Benuzzi Sampigny-lès-Maranges jeudi 16 juillet 2026.
Sampigny-lès-Maranges
Concert Portraits de Musiciens, récital de clavecin de Michele Benuzzi
Eglise Saint-Martin, Sampigny-lès-Maranges Sampigny-lès-Maranges Saône-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Le claveciniste italien Michele Benuzzi nous rend visite dans les Maranges, venant depuis Milan avec son clavecin afin de nous proposer un récital autour de la musique française de la première moitié du XVIIIe siècle.
Il nous offre une sélection personnelle des œuvres pour clavecin d’Antoine Forqueray, de François Couperin et de Jacques Duphly, qui nous livrent des portraits de musiciens , tous trois composant des pièces qui rendent hommage à leurs contemporains. Ainsi François Couperin et Jacques Duphly ont-ils tous deux composé une pièce s’intitulant La Forqueray, tandis que Forqueray écrit La Couperin, La Rameau, La Guignon, La Montigni, La Leclair…
Autant de portraits musicaux qui témoignent de personnalités très influentes en leur temps, qui nous ont légué un patrimoine musical que nous ne cessons de parcourir et d’apprécier pour leur raffinement et leur richesse en inventivité.
Au programme de cette journée
De 15h à 17h master-class de Michele Benuzzi à l’église.
18h concert des stagiaires à la Turbine.
19h Buvette et petite restauration locale sur place
20h30 concert dans l’église. .
Eglise Saint-Martin, Sampigny-lès-Maranges Sampigny-lès-Maranges 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 51 54 55 abburra.stephanie@gmail.com
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English : Concert Portraits de Musiciens, récital de clavecin de Michele Benuzzi
L’événement Concert Portraits de Musiciens, récital de clavecin de Michele Benuzzi Sampigny-lès-Maranges a été mis à jour le 2026-06-26 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I