Concert, post-punk, Humour, Great Panic Roger, La Vapeur, Dijon

Humour / UK

Le groupe de post-punk, Humour, originaire de Glasgow, a transformé l’enfermement en énergie créatrice. Le groupe manie surréalisme et absurde pour explorer les contradictions contemporaines. Leurs chansons tourmentées offrent néanmoins quelques instants lumineux – de précieuses raisons de croire.

Great Panic Roger / FR – Dijon

Projet solo incarné par le chanteur-guitariste Arnaud Tock, accompagné sur scène par un batteur, Great Panic Roger enfonce la porte pour réveiller le post-punk français. Le type est en pétard, et ce n’est pas son Anger Box qui dira le contraire.

