Concert pour bombarde et épinette Les Fougerêts
vendredi 18 septembre 2026 · Les Fougerêts
Informations pratiques
Les Fougerêts
Concert pour bombarde et épinette
Eglise des Fougerêts Les Fougerêts Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
L’ACLPF (Amis de la Cour de Launay et du Patrimoine Fougerêtais propose dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine un concert de deux virtuoses Vincent Marin et Wenceslas Hervieux, le vendredi 18 septembre dans l’église des Fougerêts, à la croisée des musiques baroque et traditionnelle.
Baroque et trad sont bousculés dans ce que l’on a l’habitude d’entendre et on découvre ce que l’un et l’autre n’ont pas encore révélé.
Le duo s’inspire de compositeurs de la période baroque et y voit les liens musicaux avec des chansons et airs traditionnels, parfois issus de cette époque.
Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre place en flashant le QRcode situé sur l’affiche ou en allant sur le site www.courdelaunay.com .
Eglise des Fougerêts Les Fougerêts 56200 Morbihan Bretagne +33 2 56 50 68 44
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English :
L’événement Concert pour bombarde et épinette Les Fougerêts a été mis à jour le 2026-08-17 par OT PAYS DE REDON
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