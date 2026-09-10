Concert pour clarinette et piano : de New York à Buenos Aires Salle des fêtes Saint-Colomb-de-Lauzun

Informations pratiques

Saint-Colomb-de-Lauzun

Concert pour clarinette et piano : de New York à Buenos Aires

Salle des fêtes Rue Pol Xavier Saint-Colomb-de-Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 17:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Venez nombreux au concert organisé par Lauzun en Musiques. Vous voyagerez de New York à Buenos Aires grâce aux artistes Jean-Marc Fessard à la clarinette et Fanny Azzuro au piano. Un instant musical à partager sans modération.

Venez nombreux au concert organisé par Lauzun en Musiques. Vous voyagerez de New York à Buenos Aires grâce aux artistes Jean-Marc Fessard à la clarinette et Fanny Azzuro au piano. Un instant musical à partager sans modération. .

Salle des fêtes Rue Pol Xavier Saint-Colomb-de-Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 62 77 27 lauzunenmusiques@gmail.com

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English : Concert pour clarinette et piano : de New York à Buenos Aires

We hope to see many of you at the concert organized by Lauzun en Musiques. You’ll be taken on a journey from New York to Buenos Aires thanks to the artists Jean-Marc Fessard on clarinet and Fanny Azzuro on piano. A musical experience to enjoy to your heart’s content.

L’événement Concert pour clarinette et piano : de New York à Buenos Aires Saint-Colomb-de-Lauzun a été mis à jour le 2026-09-10 par OT du Pays de Lauzun